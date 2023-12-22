В Петербурге 13 января обещают похолодание до -22 градусов

Днем температура воздуха составит -15 градусов.

В Петербурге в субботу, 13 января, обещают ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице днем температура воздуха упадет до -15 градусов, ночью похолодает до -22 градусов.

На дорогах гололедица. Водителей призвали соблюдать особую осторожность в связи с высоким риском ДТП.

В Ленобласти 13 января местами похолодает до -18 градусов. В некоторых районах региона 13 января ожидается небольшой снег. Ночью и утром возможен туман, обещают изморозь. Ночью ветер будет переменным со скоростью 2-5 м/с, а днем — юго-западный или южный со скоростью 4-9 м/с.

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Фото: Pxhere