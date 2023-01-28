Сотрудники петербургского МЧС сняли мужчину с башенного крана

Крановщику стало плохо на большой высоте.

Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга провели спасательную операцию "на высоте". Они поднялись на башенный кран в Калининском районе города, чтобы помочь спуститься с него мужчине, которому стало плохо во время работы. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства.

Высота, на которую поднялись сотрудники петербургской Специализированной пожарно-спасательной части МЧС, насчитывала десятки метров. Крановщику благополучно помогли спуститься на землю, после чего направили мужчину в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело после несчастного случая на предприятии во Всеволожском районе Ленинградской области, в результате которого рабочий пострадал и чуть не лишился зрения.

Видео: МЧС Санкт-Петербурга