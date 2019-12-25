В МЧС предупредили о метели 30 ноября

В четверг, 30 ноября, в Петербург вновь придет снежный циклон. В МЧС предупредили о снегопаде. В большинстве районов города будет метель, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. На дорогах сложная обстановка.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
Как отметил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, уже ночью 30 ноября в городе выпадет снег, по Ленинградской области днем местами возможен сильный снег.
Температура воздуха в четверг составит около -3 градусов в Петербурге и до -3…-8 градусов в Ленобласти.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге опубликовали график уборки платной парковки.
Фото: Pxhere
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