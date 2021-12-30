Мария Нелюбова рассталась с Юрием Хованским

По словам девушки так будет лучше для всех. У пары возникли сильные противоречия.

Девушка Юрия Хованского Мария Нелюбова сообщила о расставании с блогером 29 марта. По ее словам, они пришли к такому решению после разговоры.

Проблема в том, что с Юрой очень похожи характерами, но мы совершенно разные по взглядам на жизнь. рассказала Нелюбова во время стрима.

По словам девушки, мысль о расставании посетила ее еще давно, но затем он попал под следствие и нужно было его вытаскивать. Многие подписчики в соцсетях положительно отзывались о стойкости Марии и ее активном участии в деле Хованского. Пара была вместе более двух лет.

Мария Нелюбова рассказала, что. если бы Юрий Хованский не пил алкоголь, вполне возможно, что они остались бы вместе.

Сейчас Юрий Хованский находится дома, ему запрещены определенные действия, например, пользование Интернетом. Он является фигурантом дела об оправдании терроризма.

Фото: YouTube / Мария Нелюбова