Будущее малого бизнеса: в штабе поддержки губернатора Беглова обсудили ключевые вызовы и перспективы

Конференция "Будущее малого бизнеса: вызовы и возможности ближайших лет" объединила ключевых игроков экономической и общественной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В IT-технопарке "Корпорация ИнФинТех" 12 августа состоялась конференция, посвященная будущему малого бизнеса в условиях современных вызовов. Мероприятие, собравшее представителей власти, бизнеса и научного сообщества, прошло под председательством Марии Михайловой, координатора Штаба общественной поддержки Александра Беглова.

Конференция "Будущее малого бизнеса: вызовы и возможности ближайших лет" объединила ключевых игроков экономической и общественной жизни Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди участников были такие влиятельные фигуры, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов, председатель Петербургского Комитета поддержки В.В. Путина Андрей Горбань, президент АЖ "Петроцентр" Кирилл Смирнов и другие. Особое внимание уделили проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях стремительно меняющейся экономической среды.

Мария Михайлова, открывая конференцию, подчеркнула значимость государственной поддержки для предпринимателей, особенно в условиях цифровой трансформации. Она отметила успехи во внедрении цифровых сервисов для бизнеса, которые способствуют снижению издержек и повышению эффективности работы предпринимателей. "Цифровизация — это ключ к развитию, который позволяет бизнесу сосредоточиться на стратегическом развитии, не отвлекаясь на рутинные задачи", — отметила Михайлова.

Депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов в своем выступлении подчеркнул важность дальнейшего совершенствования законодательства Санкт-Петербурга в части поддержки промышленности и малого бизнеса. Он напомнил о недавнем отчете губернатора Александра Беглова перед Законодательным собранием, где были обозначены ключевые направления развития города, включая поддержку МСП.

В ходе конференции участники обсудили наиболее актуальные проблемы, стоящие перед малым бизнесом, и наметили пути их решения. Было отмечено, что одной из главных задач является создание благоприятных условий для развития бизнеса в условиях неопределенности и повышенной конкуренции. Спикеры отметили необходимость повышения доступности финансовых ресурсов, улучшения инфраструктуры поддержки предпринимательства и создания новых программ, направленных на развитие стартапов и инновационных компаний.

Президент АЖ "Петроцентр" Кирилл Смирнов подчеркнул важность межотраслевого сотрудничества и интеграции бизнеса с научными и образовательными учреждениями. По его словам, только через совместные усилия можно обеспечить устойчивое развитие экономики региона и повысить конкурентоспособность местных компаний на глобальном рынке.

Особое внимание на конференции уделили вопросам кадровой политики. Участники обсудили способы привлечения молодых специалистов в малый бизнес, а также пути повышения квалификации существующих кадров. Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Елена Дюкарева отметила, что без качественной подготовки кадров невозможно говорить о дальнейшем росте сектора МСП.

На завершающей стадии мероприятия был разработан план конкретных шагов по поддержке малого бизнеса, который будет передан губернатору Александру Беглову. В документе будут учтены предложения, высказанные участниками конференции, а также результаты обсуждений ключевых проблем, стоящих перед предпринимательским сообществом.

Встреча завершилась нетворкинг-сессией и фуршетом, на котором участники смогли неформально обменяться мнениями и наладить полезные контакты. Это позволило не только обсудить планы совместного развития, но и заложить основы для новых партнерств и проектов, направленных на улучшение бизнес-климата в регионе.

Таким образом, конференция стала важной площадкой для диалога между властью, бизнесом и обществом, на которой были выработаны решения, способные обеспечить устойчивое развитие малого бизнеса в Санкт-Петербурге в ближайшие годы.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC