Грим на Хэллоуин 2017: идеи образов для девушек и парней

В преддверии хеллоуина 2017 Piter.tv предложит несколько вариантов образов, а также расскажет, как их воплотить в реальность.

Хеллоуин - современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается обычно 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днём не является.

Идеи грима на хеллоуин 2017

Конечный результат у каждого получится абсолютно разный. Это может быть персонаж из фильма, книги, культовая личность или выдуманное существо. В этом случае необходим полет фантазии. Однако для того, чтобы воплотить задуманное, нужно придерживаться основных правил, которые действуют на все "хеллоуинские" перевоплощения. Грим - основа всего жуткого наряда.

Рассмотрим несколько образов для девушек:

1. Вампир

Для достижения такого результата необходимо обзавестись красными тенями для век, золотистыми и даже желтыми, помадой того же цвета и черной подводкой. Глаза в стиле "Смоки Айс" в сочетании с красным и черным цветами придает жуткий вид, похожий на вампира. Важно отметить, что основный тон лица должен быть максимально бледным.

2.Скелет

Для этого образа основным помощником будет черная помада. Именно ею рисуются все "скелетоновские" штрихи: нос, скулы, круги глаз, а также различные "швы". Помадой розового цвета необходимо лишь предать "естественности", для этого нужно слегка оттенить выраженные участки лица. Основа лица - белая краска. Для завершения образа скелету нужна кровь. Для ее создания понадобится красный блеск для губ, а дальше поможет фантазия. Так стоит помнить, чтобы грим смотрелся профессиональным, нужно слегка растушевать все нанесенные краски.

3. Клоун

Для образа страшного клоуна необходимо приобрести все атрибуты, с помощью которых этот персонаж становится узнаваем. Первое, что нужно в этом образе - клей-карандаш. Им пачкается все лицо, а далее лепите чем угодно и как угодно массу. В этом случае все зависит от того, какой результат вы хотите получить в итоге. Масса может быть из косметики, еды, краски и так далее. Главное, чтобы она ложилась бугорками, но при этом была липкой. В противном случае, маска клоуна быстро развалится. Лишь глаза и губы могут спастись от липкой смеси - для них понадобится обычная помада и тени для век.

4. Кукла

Чтобы добиться образа куклы из ужастиков первое, что нужно сделать - отбелить лицо и скрыть брови. Затем нарисовать их, но уже гораздо выше, чем они находятся. Изогнутые линии придадут жутковатый вид. Если в привычной жизни девушки старательно устраняют синяки под глазами, то в этом случае их необходимо нарисовать коричневыми тенями. Белым карандашом зрительно увеличиваем разрез глаз, после чего подводим черной подводкой. Завершает образ накладные ресницы, фиолетовые кукольные губы и точки на щеках.

Несколько идей грима в хеллоуин для парней:

1. Зомби

Для начала необходимо воспользоваться тональным кремом, самым светлым. Далее обычным черным карандашом для глаз выделить область, которую в дальнейшем нужно будет прокрасить. Для закрашивания понадобится подводка для глаз. Затем этой же подводкой выражаем нос и скулы. Карандашом удастся нарисовать знаменитый рот зомби, наносится все мелкими штрихами.

2. Клоун из фильма "Оно"

Для того, чтобы получить образ клоуна из фильма "Оно" понадобится гуашь красного, белого и черного цвета. Белой гуашью нужно полностью закрасить лицо и шею. Сделать это необходимо в несколько слоев, чтобы не было просветов. Далее красной гуашью закрашиваем губы, но придется увеличить их размер. Кончик носа также красного цвета. Для нанесения красных линий, которые проходят сквозь глаза, необходимо сначала отметить гуашью точки, через которые позже пройдет сплошная линия. Для завершения образа черной гуашью нужно подвести глаза. Стоит помнить, чтобы использовать гуашь, необходимо протестировать ее на коже.

3. Дьявол

Чаще всего для образа используется белый тональный крем, однако дьявол любит красный. Создать такой образ совсем не сложно, однако смотрится он не хуже предыдущих. Основой персонажа может быть красная помада или специальная краска для грима. Далее черными густыми тенями для век вырисовываются детали, без которых дьявол не представляется. Места, выделенные черным можно посмотреть на приложенной фотографии выше.

Фото, видео: "Вконтакте" - Макияж на Хэллоуин 2017 - makeup Halloween грим, YouTube - Декс Ким, Денис Заяц, SiLady