Piter.TV публикует видео с места нападения на кассира "Дикси"

В Петербурге мужчина выстрелил из травматического пистолета в сотрудника сетевого магазина. Piter.TV показывает место вечернего ЧП.

Мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео место нападения на сотрудника "Дикси" в Петербурге и пообщался с его коллегами. Напомним, что в магазине на набережной Фонтанки накануне произошел конфликт с перестрелкой. Двое покупателей пытались вынести из торговой точки алкоголь, не заплатив на него. После один из них выстрелил в ногу продавца, бросившегося на защиту товара. В результате оба преступника были задержаны, а смелый кассир попал в Мариинскую больницу.

В общении с мобильным репортером другие продавцы "Дикси" рассказали детали инцидента. Оказалось, что преступники успели выбежать с алкоголем на улицу, где их и настиг работник магазина. После непродолжительной потасовки прозвучал выстрел. Однако никакой крови коллеги "героического кассира" не видели. По словам сотрудников "Дикси", ситуацию осложняет тот факт, что драка происходила в "мертвой зоне". То есть, на участке торговой точки, которая не попадает в поле зрения камер видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержаны злоумышленники, которые стреляли в кассира "Дикси".

Видео: PIter.TV