Последние новости об убийстве Салмона Мадумарова

Муж старшей сестры убитого признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

Вечером 6 февраля на пересечении Витебского и Дунайского проспектов нашли тело 11-летнего Салмона Мадумарова, который вышел из дома на Витебском проспекте 26 января и не вернулся. В течение двух недель мальчика искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры из поискового отряда "Лиза Алерт".

После некольких допросов, подозреваемый Жалилов сообщил, что задушил свою жертву и спрятал на пустыре под куском линолеума. Также были назначены судебно-медицинские экспертизы, в результате которых будет известна точная причина смерти Салмона Мадумарова.

В ходе проверки показаний Жалилова, который является мужем старшей сестры мальчика, на пустыре, расположенном вблизи дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту было обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу.

На теле мальчика при визуальном осмотре видны многочисленные синяки и ссадины, правоохранители полагают, что Салмона забивали руками и ногами и, возможно, каким-то предметом.

Задержанный Достонбек Жалилов дал признательные показания о том, что задушил мальчика. Подозреваемому 23 года, он является зятем матери ребенка. По словам Жалилова, он убил мальчика из-за мести родителям погибшего за то, что они постоянно вмешивались в его отношения с женой.

Напомним, что несколько дней назад Московский районный суд принял решение арестовать мать погибшего. Которая в конце декабря приехала с сыном в Петербург из-за ссоры с отцом ребёнка на религиозной почве.