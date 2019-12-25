В Петербурге лжеконтролер "оштрафовал" пассажирку автобуса на 3,5 тыс. рублей

Обвиняемый перевоплотился в контролера автобуса.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 56-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 13 ноября.

Следствие утверждает, что днем 11 июня обвиняемый перевоплотился в контролера автобуса. Он надел на себя фирменную синюю форму и нашел прибор, внешне похожий на валидатор, после чего вышел в "рейд".

Лжеконтролер зашел в автобус №14 у станции метро "Чкаловская", в машине находилась одна женщина. Фигурант приблизился к потерпевшей и создал видимость сканирования неустановленным прибором ее проездного билета. Позже мужчина заявил, что пассажирку из-за отсутствия фотографии лишат проездного на год. Петербурженка испугалась, и тогда обвиняемый предложил ей оплатить 3,5 тыс. рублей в качестве штрафа. Женщина последовала указаниям.

Уголовное дело районная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV