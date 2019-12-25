Житель Шушар проведет 1,5 года в колонии за выстрел в байкера

Мужчина пояснил, что он целился в дорожный знак. Так он "хотел снять напряжение после смерти любимой собаки".

В Петербурге оглашен приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Житель Шушар стрелял из окна по дорожному знаку, но в итоге попал в байкера, рассказали в прокуратуре Пушкинского района.

В суде установлено, что вечером 17 июня 2024 года С., находясь в одной из квартир, расположенных в доме 14 по Школьной улице в посёлке Шушары, выстрелил из пневматической винтовки в сторону проезжающего мотоциклиста. Пострадавший получил проникающую рану задней поверхности груди с повреждением левого легкого. Данные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

С. вину признал частично, пояснил, что преступление совершено им по неосторожности. Он изначально целился в дорожный знак "Круговое движение", установленный на проезжей части около его дома, так он "хотел снять напряжение после смерти любимой собаки".

Виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на улице Симонова водитель Mercedes выстрелил в автобус. Возбуждено уголовное дело.

Фото: прокуратура СПб