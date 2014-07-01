В Рощино наградили лучших журналистов Ленинградской области в 2021 году

Среди победителей — программа "Выборгская сторона".

В Рощино завершился 24-й фестиваль СМИ Ленинградской области. Он длился 2 недели и проходил с учетом эпидемиологических требований. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Все участники должны были предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до мероприятия.

После деловой программы состоялась церемония награждения представителей СМИ, чьи работы были признаны лучшими в 2021 году. Среди победителей была Медиа Группа "Наш Город" с информационно-развлекательной программой "Выборгская сторона". Она была номинирована как "Лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области". Глава районной администрации Валерий Савинов вручил награду ведущему Валерию Кочеткову. Савинов пожелал участникам новых творческих побед.

Кроме того, гран-при за "Лучшую журналистскую работу года" получила Анна Тюрина. Она является заместителем главного редактора газеты "Красная звезда".

Ранее в Выборге наградили лучших педагогов города и района.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО