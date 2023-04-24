В Петербурге и Ленобласти на прошлой неделе поймали более 50 шумных водителей

Помимо штрафа это ставит автовладельца в жесткие условия: либо возвращение автомобиля к заводским настройкам в течение 10 дней, либо аннулирование регистрации.

Госавтоинспекция выявляла несколько десятков "шумных" транспортных средств на прошлой неделе в Петербурге и регионе. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В течение минувшей недели Госавтоинспекция провела на дорогах региона профилактический рейд по контролю за соблюдением требований к уровню шумового загрязнения в дорожной среде. Полицейским с помощью специального измерительного оборудования удалось выявить более 50 транспортных средств, автомобилей и мотоциклов, водители которых намеренно внесли конструкционные изменения, что привело к значительному повышению уровня шума двигателя. Как правило, автолюбителями движет желание "прокачать" свой транспорт для повышения его скоростных характеристик. Однако такой апгрейд железного коня влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьями 12.5 и 8.23 КоАП РФ.

Помимо штрафа это ставит автовладельца в жесткие условия: либо возвращение автомобиля к заводским настройкам в течение 10 дней, либо аннулирование регистрации. И в этом случае за руль транспорта уже нельзя будет не сесть.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать правила, регулирующие уровень шума.

Видео: МВД по СПб и ЛО