Эксперт прокомментировал интерес иностранцев к конкурсу "Лидеры России"

Иностранные граждане подали 10 тыс. заявок на участие.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил о большом интересе иностранцев к участию в конкурсе "Лидеры России". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что за два года количество иностранных участников увеличилось на 7 тыс.

В этом году поступило более 10 тыс. заявок. Их направили уже состоявшиеся профессионалы из Казахстана, Республики Беларусь, Украины, Киргизии, Узбекистана, Молдавии и Армении, которые готовы приехать в Россию.

Эксперты отметили, что конкурс все больше интернационализируется. Россия может стать центром притяжения пассионарных и грамотных управленческих кадров из стран постсоветского пространства.

Фото: лидерыроссии.рф