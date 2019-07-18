В Выборгском филиале ЛГУ им. Пушкина количество бюджетных мест увеличилось до сотни

В новом учебном году Выборгский педагогический институт (филиал) ЛГУ им. Пушкина получил дополнительные бюджетные места. Теперь институт готов принять на бесплатное обучение 100 абитуриентов. О важности увеличения бюджетных мест и дальнейших планах вуза журналистам Piter.TV рассказала директор учебного заведения Елена Журинская.

В свое время перед филиалом и до этого, когда был колледж, тоже ставили задачи. Допустим, выделенные бюджетные места, которые необходимо было заполнить. То есть сделать набор это была определенным образом задача. Сейчас под этим понятием немножко другой смысл. Сделать набор - это значит найти профессионально ориентированную молодежь, которая через 3-4 года обязательно найдет себе рабочее место в регионе и останется работать в регионе Елена Журинская, директор Выборгского педагогического института (филиала) ЛГУ им. Пушкина

Помимо бюджета студенты получают ежемесячную стипендию, возмещение проезда и другие поощрения при активном участии в жизни ВУЗа. Чтобы получить льготное место, необходимо пройти конкурс аттестатов, который в последние годы становится все более высоким.

Выпускники школ приходят с высокими баллами в аттестатах. На специальности педагогические, на начальные классы средний балл, я сегодня утром вот просто прикинула, 4,5 средний балл аттестата. Я очень хорошо и отчетливо помню, как мы набирали 25-30 бюджетных мест на эту же самую специальность и собирали всех, кто шел. И 3,8 был средний балл и даже ниже, и мы с ними работали, выстраивали отношения, образовательный процесс. Они так же получали профессиональную подготовку и шли работать в школы. Но, если сегодня идет выпускник со средним баллом 4,5, это приятное и ответственное дело потому, что потребности и спрос взаимосвязаны и мы просто очень рады тем абитуриентам Елена Журинская, директор Выборгского педагогического института (филиала) ЛГУ им. Пушкина

Высокий конкурс в Выборгский институт связан не только с качеством преподавания, но и с активным участием вуза в различных конкурсах. Студенты Выборгского филиала ЛГУ им. Пушкина могут похвастаться достижениями с международном конкурсе Worldskills. В сентябре вуз примет участников чемпионата абилимпикс для лиц с инвалидностью. Площадка по компетенции "Социальная работа" открывается именно в данном учебном заведении и будет единственной в области.

Каждый кабинет Выборгского педагогического института оборудован всей необходимой техникой. Все находится в доступности для студентов, поэтому они могут воспользоваться всем необходимым и в свободное от уроков время.

Получать знания помогает также уникальная атмосфера здания, построенного в 1898 году. Дом Дагермана относится к числу памятников культурного наследия регионального значения.

Эта прозрачность, начиная от подачи документов, образовательный процесс, будь то формы практики, которой в программах среднего-профессионального образования большое место отведено, это выпускные дипломные работы. Мы постоянно взаимодействуем с работодателями, с профильными комитетами, поэтому наши выпускники это штучные экземпляры Елена Журинская, директор Выборгского педагогического института (филиала) ЛГУ им. Пушкина

Видео: Piter.TV