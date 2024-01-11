"НА-НА" и "Поющие гитары" выступят на Дворцовой площади в Новый год

Также будет работать площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице.

Праздничная программа на Дворцовой площади начнется в 22:00 с мультимедийного шоу "Петербург. Было – стало – будет" на фасаде Главного штаба. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

В 23:00 на сцену выйдут кавер-группы, чтобы исполнить любимые новогодние хиты и популярные песни.

В полночь на Дворцовой площади петербуржцы и гости нашего города смогут увидеть новогодние обращения президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Показ пройдет на фасаде Главного штаба Эрмитажа.

Затем зрителей ждет концерт-марафон до четырех часов утра. В программе: выступление легендарной группы "НА-НА", световое шоу, танцевальная программа под песни солистов группы "Дискомафия", выступление вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары", молодежного шоу-оркестра Street Band и многих других.

Также будет работать площадка с фотозоной и аниматорами у Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице.

Для удобства петербуржцев и гостей города в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 130 дополнительных туалетов.

Новый год – это особенный праздник. Он полон не только волшебства, но и вкусной еды. Как приятно встретить 2024 год без вреда для здоровья Piter.tv рассказал главный внештатный эндокринолог Комитета по Здравоохранению Ленинградской области Владимир Салухов.

Фото: Piter.tv