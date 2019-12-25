Кредиты на ИЖС снова в лидерах ипотечных программ по росту спроса в СЗФО

С января по август жители СЗФО оформили ипотеку на ИЖС на сумму 21,4 млрд рублей.

В августе 2023 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал почти 1000 кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – это пятая часть всей выданной на эти цели ипотеки за восемь месяцев текущего года и абсолютный месячный рекорд. Прирост объёма в августе к июлю составил 372 млн рублей, или 9%.

По программе "Господдержка" Сбер выдал 63% кредитных средств на строительство частных домов, по семейной ипотеке – 29%, остальные приходятся на ипотеку для IT-специалистов и сельскую ипотеку. Кредиты на ИЖС без государственного субсидирования занимают менее 1% в общем объёме.

С января по август жители СЗФО оформили ипотеку на ИЖС на сумму 21,4 млрд рублей. Это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такой же рост и в Северной столице: петербуржцы взяли более двух тысяч кредитов на сумму 11 млрд рублей.

Самые высокие темпы роста спроса кредитования ИЖС Сбер зафиксировал в Ленинградской области: в 12 раз увеличился объем кредитов (4,4 млрд рублей) и почти в 10 раз – количество выданной ипотеки (930 кредитов). На втором месте Мурманская область – рост в восемь и семь раз соответственно.

Кроме Петербурга и Ленобласти в лидерах по объёму ипотечных кредитов на строительство или покупку частных домов в СЗФО – Вологодская (1,75 млрд рублей, рост в пять раз) и Калининградская (1,3 млрд, рост в семь раз) области.

Как правило, чтобы оформить ипотеку на ИЖС, человек должен предоставить следующие документы и соответствовать требованиям:

– паспорт гражданина РФ;

– наличие постоянной регистрации в регионе осуществления деятельности конкретного кредитно-финансового учреждения, выдающего заем;

– наличие постоянного подтвержденного ежемесячного дохода;

– достижение минимального возраста (в основном он составляет 21 год). Здесь также необходимо отметить, что все банки устанавливают для заемщиков максимальный возраст, который не должен превышать 65-75 лет на момент полного погашения кредита);

– наличие трудового стажа минимум 1 год.

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