В период Китайского Нового года в Петербурге проведут конкурс среди пользователей TikTok

Нужно снять ролик на фоне Дворцового моста.

Генконсульство КНР в Петербурге и комитет по внешним связям города проводят конкурс "Красный наряд Дворцового моста". Чтобы стать участником, нужно снять видео на тему китайского Нового года на фоне Дворцового моста с красной подсветкой и опубликовать его в TikTok, сообщил "Петербургский дневник".

Подсветку включат в рамках фестиваля "Китайский Новый год – веселый праздник весны". Он пройдет с 31 января по 15 февраля.

Длительность видео должна быть не более минуты. Использование фильтров и масок разрешено, так же как и китайская музыка. Участникам нужно поставить к видео следующие хештэги: #весёлыйпраздниквесны #китай #китайскийновыйгод #китайскийязык #красныйнаряддворцовогомоста #россия_китай_дружба. Перед этим нужно заполнить анкету по ссылке до 19:00 16 февраля.



Для выбора победителя разработали критерии. Видео должно соответствовать тематике китайского Нового года. Количество просмотров, лайков и комментариев будут иметь значение. Жюри оценят артистичность и оригинальность выступления, культуру выступления и навыки съемки.



Итоги подведут 16 февраля в 19:00, а результаты опубликуют 23 февраля. Победители получат грамоты и призы от организаторов: смартфон, электросамокат, смарт-час, фитнес-браслет и умную лампу.



Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет" / Александр Скибицкий