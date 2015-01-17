В Ленобласти в подвале дома нашли более тысячи кустов конопли

Также было найдено специальное оборудование для культивации.

Полицией задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Злоумышленники выращивали коноплю в подвале частного дома в Выборгском районе Ленобласти. Полицией изъято более тысячи кустов растения и специальное оборудование для культивации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские в садоводстве "Симагинское" по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений задержали двух мужчин 47 и 36 лет.

В ходе проведения обыска в подвале частного дома полицейскими были обнаружены и изъяты свыше 1,1 тысячи кустов конопли и около 347 граммов подготовленного к сбыту наркотического средства "марихуана".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, части 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Расследование продолжается.

В первых числах июня в деревне Янино-2 полиция задержала наркозакладчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области