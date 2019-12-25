В деревне Янино-2 полиция задержала наркозакладчика

Правонарушитель продавал наркотики в интернет-магазине с помощью закладок в Центральном и Московском районах Петербурга.

Вечером 1 июня в 20:15 в деревне Янино-2 во Всеволожском районе Ленобласти в доме №5 по Рябиновой улице полиция задержала 27-летнего мужчину, у которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство массой 50,1 гр. Об этом в четверг, 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция также выяснила, что в марте прошлого года мужчина создал интернет-магазин в даркнете. Через него правонарушитель продавал наркотики с помощью закладок в Центральном и Московском районах Петербурга.

В среду, 2 июня, в отношении наркозакладчика возбудили уголовные дела по ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 ст. 228.1 УК РФ, а также по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали 20-летнего "закладчика".

Фото: Piter.tv