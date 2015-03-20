В Петербурге задержали 20-летнего "закладчика"

Парень продавал наркотики через магазин в Интернете. А затем прятал "клады" по городу.

В Московском районе полицейские задержали распространителя наркотических препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 30 мая.

В пятницу, 28 мая, около 02:20 ночи возле дома № 66 по улице Костюшко правоохранители заметили подозрительного 20-летнего молодого человека. В ходе досмотра силовики обнаружили у него сверток с 4 граммами марихуаны. Выяснилось, что парень продавал наркотики через интернет-магазин и прятал "клады" в Приморском и Фрунзенском районах. Полицейские проверили адреса с "закладками" и изъяли психотропные вещества из незаконного оборота.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что суд огласил приговоры экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову. Глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы. Его также лишат звания подполковника.

Фото: Piter.tv