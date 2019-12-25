Суд огласил приговоры экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову

Их приговорили к срокам от 5 до 15 лет.

Сегодня, 28 мая, Мосгорсуд вынес приговоры экс-полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они получили от 5 до 12 лет колонии.

Глава отдела по борьбе с оборотом наркотиков в Западном административном округе Москвы подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет лишения свободы. Его также лишат звания подполковника.

Остальные подсудимые подучили сроки поменьше. Так, Абхара Сергалиева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова приговорили 8 годам лишения свободы. Полицейский Денис Коновалов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2019 года журналиста Ивана Голунова в Москве полиция задержала с нароктиками. Однако позже дело против него было закрыто из-за недоказанности его участия в преступлении. Иван Голунов с самого начала утверждал, что ему подросили нароктики.

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