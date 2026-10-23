"Я несу людям добро": сотрудница Комитета по строительству Петербурга — о работе и коллегах

Рабочие трудности, по ее мнению, проще преодолевать сообща, а особенно приятно получать благодарность от сотрудников, с которыми довелось работать.

Портал "Строительный Петербург" продолжает рассказывать о сотрудниках Комитета по строительству и их профессиональном пути. Героиней восьмого интервью стала Мария Грунина, специалист отдела бухгалтерского учета и контроля.

В Комитет Мария пришла еще во время учебы в Финансово-экономическом институте. По ее словам, выбрать профессию помогла семейная традиция: ФИНЭК окончили ее родители, старшая сестра и она сама. Начинала Мария с должности секретаря, а потом перешла в бухгалтерию. Сегодня она занимается расчетом заработной платы и считает свою работу возможностью приносить людям добро.

Мария признается, что по-прежнему любит свое дело. Рабочие трудности, по ее мнению, проще преодолевать сообща, а особенно приятно получать благодарность от сотрудников, с которыми довелось работать. Некоторые бывшие коллеги уже вышли на пенсию, но продолжают общаться с ней.

За годы работы изменились и сами процессы. Раньше сотрудникам приходилось лично отвозить отчетность в налоговые инспекции и фонды, тратя на это часы, а иногда и целые сутки. Сегодня многие задачи решаются в электронном виде. При этом архив Комитета по-прежнему хранит бумажные документы, в том числе лицевые счета, начиная с 1955 года.

В интервью Мария также рассказала, что ценит в молодых коллегах, каким считает хорошего специалиста и почему забота о Петербурге начинается с повседневных привычек каждого жителя.

Полную версию интервью с Марией Груниной читайте на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"