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Компьютерный мастер похитил у пенсионерки из Выборгского района почти 15 тыс. рублей
Сегодня, 16:20
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Компьютерный мастер похитил у пенсионерки из Выборгского района почти 15 тыс. рублей

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Потерпевшая перевела мужчине деньги на карту, после чего он покинул жилье и больше не отвечал на звонки.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уроженца Омской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ, рассказали 28 января в надзорном ведомстве. 

В сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире 83-летней женщины на улице Грибалевой, под предлогом подключения принтера к ноутбуку похитил у нее более 14,5 тыс. рублей. 

Злоумышленник сообщил пенсионерке о том, что для подключения техники надо купить новую операционную систему, без которой настроить принтер не получится. Потерпевшая перевела мужчине деньги на карту, после чего он покинул жилье и больше не отвечал на звонки. 

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин ограбили заправку в Московском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура петербурга, улица грибалевой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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