Компьютерный мастер похитил у пенсионерки из Выборгского района почти 15 тыс. рублей

Потерпевшая перевела мужчине деньги на карту, после чего он покинул жилье и больше не отвечал на звонки.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уроженца Омской области. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ, рассказали 28 января в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года обвиняемый, находясь в квартире 83-летней женщины на улице Грибалевой, под предлогом подключения принтера к ноутбуку похитил у нее более 14,5 тыс. рублей.

Злоумышленник сообщил пенсионерке о том, что для подключения техники надо купить новую операционную систему, без которой настроить принтер не получится. Потерпевшая перевела мужчине деньги на карту, после чего он покинул жилье и больше не отвечал на звонки.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направили в Выборгский районный суд города для рассмотрения по существу.

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