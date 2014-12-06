Количество жалоб на работу YouTube выросло в Петербурге почти в 9 раз

Пользователи из России продолжают жаловаться на работу платформы.

С 29 июля по 4 августа число жалоб на работу YouTube от пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросло в 8,7 раза, если сравнивать с данными сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector за период с 22 по 28 июля. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что на работу платформы в среднем жалуются 25,9 тысяч раз в сутки, в Петербурге и Ленобласти показатель достиг 1,8 тысяч жалоб в день. При этом аналитики сервиса уверены, что реальное количество недовольных YouTube россиян примерно в 40 раз выше названных цифр. Просто не все оставляют жалобы на видеохостинг.

Ранее Piter.TV сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что YouTube надо уже давно не просто замедлять, а полностью заблокировать на территории нашей страны. Тем более, что в России есть хорошие отечественные альтернативы видеохостингов.

Фото: Piter.TV