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В центре Петербурга высота снежного покрова составила 16 см
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга высота снежного покрова составила 16 см

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Осадков в этом месяце уже более 200%.

Атмосферный фронт засыпал снегом часть западной территории Ленинградской области, но в большей степени досталось Петербургу. 

Как рассказал главный синоптик города, по данным на 9:00, высота снежного покрова составила по Петербургу от 14 см (в Ломоносове) до 18 см (в Кронштадте). В центре города высота снежного покрова 16 см, это почти как в декабре.

Осадков в этом месяце уже более 200%. За за эти сутки в виде снега выпало до 16 мм осадков, что составляет до 45% от месячной нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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