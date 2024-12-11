Количество пострадавших при пожаре на Маршала Говорова выросло

Было эвакуировано 25 человек.

Росгвардейцы участвовали в эвакуации жильцов дома, в котором произошел сильный пожар накануне вечером. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, горела квартира на улице Маршала Говорова. Было эвакуировано 25 человек. В здание направились патрульные, чтобы оказать содействие спасателям. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись на верхние этажи, оповестили жителей об опасности и вывели их на улицу. Пожарные эвакуировали людей на нижних этажах.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей, теперь известно о нескольких. Количество не уточняется.

Уже 17 января на КАД Петербурга горела машина.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти