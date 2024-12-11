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Количество пострадавших при пожаре на Маршала Говорова выросло
Сегодня, 15:20
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Количество пострадавших при пожаре на Маршала Говорова выросло

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Было эвакуировано 25 человек.

Росгвардейцы участвовали в эвакуации жильцов дома, в котором произошел сильный пожар накануне вечером. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, горела квартира на улице Маршала Говорова. Было эвакуировано 25 человек. В здание направились патрульные, чтобы оказать содействие спасателям. Сотрудники вневедомственной охраны поднялись на верхние этажи, оповестили жителей об опасности и вывели их на улицу. Пожарные эвакуировали людей на нижних этажах. 

Ранее сообщалось об одной пострадавшей, теперь известно о нескольких. Количество не уточняется. 

Уже 17 января на КАД Петербурга горела машина. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: пожар, улица маршала говорова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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