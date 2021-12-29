"Культура детям не нужна". Петербургские кинотеатры недовольны новыми ковидными ограничениями

Запрет на посещение культурных учреждений вступил в силу с 28 января.

Сеть кинотеатров "Мираж Синема" совместно с Ассоциацией владельцев кинотеатров выступила с коллективным обращением. Представители кинопрокатной сферы выразили недовольство новыми антиковидными ограничениями в Петербурге. Они назвали их "социально опасными".

В заявлении говорится о том, что ограничениям подверглись учреждения культуры, при этом дети продолжают ходить в учебные учреждения, магазины и кафе. Маловероятно, что все подростки решат остаться дома.

Стремление петербургских властей накладывать ограничения именно на учреждения культуры настораживает. В прошлом году проверять QR-коды на входе обязали в первую очередь театры, музеи и кинотеатры. В ресторанах и магазинах такая мера введена спустя длительное время, уже в этом году, и все мы знаем, насколько она условна: QR-код проверяют только на кассе (и то не всегда), после того, как покупатели долго находились в магазине, выбирали товары и общались с продавцами. На фудкортах QR-коды не проверяют вовсе. считают авторы заявления.

Родители не смогут сходить с детьми в кинотеатр и вместе провести досуговое время. Это также касается спортивных мероприятий.

Ранее театры, музеи, кинотеатры и библиотеки рассказали, как изменилась их жизнь после введения QR-кодов.

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