В Кингисеппе семья погибшего на производстве получила компенсацию 2,2 млн рублей

В настоящее время решение суда исполнено.

Благодаря помощи прокуратуры Ленинградского района семья погибшего на производстве получила компенсацию морального вреда. Об инциденте рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Кингисеппская городская прокуратура провела проверку по факту несчастного случая на производстве, в результате которого погиб человек. По результатам проверки установлено, что бывший работодатель погибшего не обеспечил полное соблюдение требований промышленной безопасности. Выявленные нарушения стали основанием для подачи искового заявления о взыскании компенсации морального вреда с бывшего работодателя в интересах семьи погибшего, включая несовершеннолетнюю дочь.

Суд удовлетворил исковое заявление и принял решение о взыскании 2,2 млн рублей. В настоящее время решение суда исполнено, денежные средства в полном объёме выплачены заявителям.

Видео: Telegram/ Прокуратура Ленобласти