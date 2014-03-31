Петербург под реставрационными лесами: отзывы о капремонте

Сегодня Петербург все больше прячется под реставрационными лесами и сетками. Время не щадит никого, и только люди могут спасти город. Для этого придуман капитальный ремонт — восстанавливаются фасады, двери, окна. И все же действительно ли он спасет Северную столицу, или рука человека сделает только хуже? Мы и решили это выяснить.

Для этого мы посетили одно из самых старых зданий Гатчинской улицы по адресу 1/56 — доходный дом А.Ц. Пуни, построенный и сданный в эксплуатацию еще в начале 20 века. В свое время шестой этаж этого здания был мансардой, а в последние 50 лет к нему были пристроены множество корпусов. По реестру фонда капремонта это исторически важный объект, который, как обещали, будет тщательно восстановлен.

Качество восстановительных работ гарантировал начальник отдела строительного контроля фонда капитального ремонта Леонид Вишневский. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" еще весной этого года:

"Мы планируем провести восстановление возможно утраченных элементов, привести цвет здания к единому архитектурному стилю… В части лепного декора запланированы мероприятия по ремонту всех частей, которые сохранились на фасаде дома, либо полное воссоздание в случае безвозвратной утраты… Это всё уже отрисовано и согласовано комитетом по градостроительству".

Мы решили узнать, действительно ли работа проводится с опорой на аутентичность, и обратились за независимым мнением к Анне Капитоновой, представителю фонда "Внимание". Из её слов мы узнали, что дом дореволюционный, и фонд капитального ремонта совсем не заботится о сохранении его исторического облика. Здание утрачивает важные элементы фасада, а оригинальные части заменяют полным новоделом. Показывая нам здание, Анна рассказала, чем именно пренебрегают специалисты фонда капремонта:

"На фасаде дома располагается лепнина. И мы видим, что ее всю сбили и делают сейчас заново. Изготовление производится прямо за углом, на улице!".

Также Анна отметила, что фонд капремонта игнорирует восстановление старых деревянных окон и меняет их на дешевые современные. Противостоять этому процессу способны лишь сами жители, которые могут отказаться от установки стеклопакетов.

"Оригинальные в парадных – деревянные, дореволюционные, часто с сохранившейся исторической фурнитурой – сейчас заменили на белые пластиковые стеклопакеты, – рассказывает Анна. – При этом деформируется оконный проем, сбивается штукатурка, хотя этого не требуется, если аккуратно монтировать новые окна".

А что думает сам город? Мы поговорили с жителями дома, чтобы понять, как они оценивают старания фонда капремонта. На втором этаже дома живет Евгений (ред.: попросил не указывать фамилию), он оказался одним из первых опрошенных, который поделился своим мнением о качестве капитального ремонта:

"Оцениваем замечательно всю реставрацию. Наконец-то у нас будет красивое историческое здание! <…> Да, история есть история, но, тем не менее, ее нужно делать удобной для нас. Это здорово, что поставили окна <…>".

Было в работе фонда капремонта и то, что смутило Евгения: "Посмотрите, что они сделали. Вот она, мраморная ступенька. Взяли, всё обломали, все вот эти уголки, наварили цемент. Даже имитацию под мраморную плиту не положили. Это просто похабщина!".

Чуть выше этажом живет человек, который наблюдает за жизнью дома Альберта Пуни почти 30 лет — Тофик Ибрагимов. Он поделился своими мыслями о происходящих с жилищем изменениях:

"Я живу здесь с 1994 года. Видел, там на фасаде отдельные рисунки ставят. Думаю, так будет намного лучше. И окна были у нас страшные, а их вот сейчас поменяют и поставят там полностью стекло, и это тоже будет лучше".

Нашлось и совсем однозначное мнение от другого жителя дома, Михаила Пронина: "Да, я считаю, что процесс реставрации проходит нормально, даже хорошо. То бишь, все устраивает".

Примечательное мнение выразил и Анатолий (молодой человек также попросил не указывать фамилию):

"Была деревянная дверь, поставили железную, буквально лет восемь назад. Это уже было здорово! А то, что поставили пластиковые окна – я был очень удивлен! <…> Даже если бы поменяли стекла, разницы было бы никакой… Сравнивать пластик и дерево?..".

Получается интересная картина: внешний образ дома на Гатчинской 1/56 уже не аутентичен, но сами жители здания не видят в этом особой проблемы. Однако, нас больше интересует, а везде ли капремонт так сильно влияет на аутентичность, или примеры недобросовестной работы компаний исключительны?

Чтобы проверить это, мы обратились к отзывам о фонде капремонта в поисковом сервисе Google. Да, их в теории может оставлять кто угодно, и это на руку возможным недоброжелателям, но задумайтесь: кто-то будет оставлять 160 отрицательных комментариев?

Подавляющее число мнений составили жалобы на непонятные долги и пени, что организация выписывает жильцам. Это нас сразу насторожило. Нашей целью было найти посты с оценками качества работы фонда. В процессе поиска мы обнаружили несколько таких отзывов.

Первый был добавлен два месяца назад. В нем пользователь назвал непонятные квитанции меньшим злом в работе компании. Примерно в это же время появился другой комментарий, где фонд обвинили в растрате денег на материалы сомнительного качества. Но самое интересное было в посте, где женщина заявила, что капремонт в ее старинном доме не учел особенностей стиля архитектуры и его деталей.

В итоге, знакомство с домом Альберта Пуни прояснило многое: конечно, работа фонда капитального ремонта необходима. Специалисты утепляют парадные, спасают фасад и гнилые окна от разрушения, но при этом подвергают риску исторический облик здания. Из сети мы узнали, что и с другими старинными объектами Петербурга происходит тоже самое.

Материал подготовили Лев Кузнецов и Анна Кравченко