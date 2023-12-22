В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как выбрать парфюмерию в подарок

На упаковке с косметикой и парфюмерией должны быть указаны состав продукта, способ и условия применения, возможные противопоказания, условия хранения и так далее.

Некачественная косметика или парфюмерия может не только испортить праздник, но и подорвать здоровье. В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня Роспотребнадзор по Петербургу рассказал, как выбирать косметику.

Не следует покупать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, а также в сомнительных магазинах и павильонах. У продавца должны быть документы, подтверждающие безопасность продукции.

На упаковке с косметикой и парфюмерией должны быть указаны состав продукта, способ и условия применения, возможные противопоказания, условия хранения и так далее.

Для того, чтобы ознакомиться с ароматом парфюма перед покупкой, в магазине должны быть предусмотрены блоттеры и тестеры. Тестировать косметику лучше всего на тыльной стороне ладони, а вот наносить её на лицо специалисты не рекомендуют.

В Роспотребнадзоре напоминают, что парфюмерно-косметические товары возврату и обмену не подлежат. Чтобы не ошибиться, к выбору нужно отнестись ответственно.

Ранее Роспотребнадзор предостерёг петербуржцев от самолечения.

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