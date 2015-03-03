В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты можно передать в детский лагерь

В детский лагерь запрещено привозить торты и пирожные с кремом, жевательные резинки, морсы, фреши, чипсы, сухарики, бургеры и роллы.

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, какие продукты можно передать ребенку в детский лагерь. Не все лакомства разрешены в лагере. Некоторые угощения могут привести к серьезному пищевому отравлению. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В детский лагерь можно передать яблоки, груши, мандарины, апельсины, бананы, киви. Фрукты нужно заранее помыть. Разрешается передача питьевой бутилированной воды. Родители могут привезти ребенку фруктовые и овощные соки с действующими сроками годности. Сок должен быть куплен в магазине. Кроме того, ребенка можно угостить хлебобулочными изделиями. В лагере можно есть орехи (кроме арахиса) и сухофрукты. В сладкий шкаф можно положить печенье, вафли, мини-кексы, пряники, ирис, зефир, кондитерские батончики, конфеты, кроме карамели.

В детский лагерь запрещено привозить торты и пирожные с кремом, жевательные резинки, морсы, фреши, чипсы, сухарики, бургеры, пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях. Нельзя угощать детей на территории лагеря картошкой-фри, блюдами из мяса, рыбы, птицы, которые не прошли обработку. Про роллы во время отдыха в лагере тоже стоит забыть. Запрещено пить газированные напитки и квас.

Помните, что дети в лагере питаются здорово, полноценно и разнообразно, рацион составлен диетологами в соответствии с потребностями, с соблюдением соотношения жиров, белков и углеводов, с учетом всех требований СанПиН. Поэтому большое количество продуктов "извне" может нарушить сбалансированный режим питания детей. Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

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