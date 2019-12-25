Роспотребнадзор рассказал, какие маски нельзя использовать

Если маска сшита из материала, пропускающего частички, в том числе вирусы, то никакого толка от ее ношения не будет.

Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что нет никаких данных об их эффективности. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Если маска сшита из материала, пропускающего частички, в том числе вирусы, то никакого толка от ее ношения не будет.

Отвечая на вопрос, относительно смысла ношения масок, Руженцова отметила, что врачи, пренебрегающие СИЗ, заболевали в 1,8 раза чаще тех, кто носит маски.

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