Роспотребнадзор: маска снижает риск респираторных инфекций в 1,8 раза

Также высчитана точная польза от ношения перчаток.

Защитная медицинская маска снижает риск заражения респираторными инфекциями в 1,8 раза. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщило ТАСС.

Также риск заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ снижается в 1,3 раза при ношении перчаток.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что маски нужно носить при посещении мест массового скопления людей, в общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ.

В петербургском транспорте продлили масочный режим до 11 октября.

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