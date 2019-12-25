Глава Комстроя Петербурга рассказал, как санкции повлияли на строительство жилья

Почти все материалы производятся на территории России.

Глава Комитета по строительству Игорь Креславский рассказал о том, как санкции повлияли на строительство жилья в Петербурге. По словам чиновника, основная проблема, которая может возникнуть, — это падение спроса на недвижимость. Сейчас она уже решается, сообщил портал "Строительный Петербург".

В марте спрос на ипотеку и, как следствие, покупку жилья упал. После этого были приняты меры и ставку по льготной ипотеки снизили с 12% до 9%. Сейчас ситуация начала стабилизироваться.

Что касается трудностей в жилищном строительстве — серьезных проблем сектор не испытывает. 95% производства материалов локализованы в России. Трудности с оставшимися 5% решаемы. Строители знают, как решить сложности с медленной доставкой или ее отсутствием, так как есть альтернативы.

Об уходе со строительного рынка или приостановке строительства девелоперы не заявляли. Даже если подобная ситуация и возникла бы, власти несколько лет назад решили, как избежать появления обманутых дольщиков.

К счастью, 2 года назад были приняты решения о том, что деньги идут только на эскроу-счета, то есть в банки. Дольщики туда деньги кладут, поэтому стройки застрахованы, и идут через проектное финансирование. Игорь Креславский.

В связи с тем, что серьезных проблем отрасль не испытывает, оснований для того, чтобы принимать дома с недоделками, нет. Подробное предложение звучало в начале кризиса от одного из представителей строительного сектора.

Фото: Piter.tv