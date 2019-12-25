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К субботе в Петербурге может выпасть снег
Сегодня, 9:15
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К субботе в Петербурге может выпасть снег

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А сегодня и завтра осадков практически не будет.

Синоптик Александр Колесов заявил, что к выходным к Петербургу может подойти циклон, который станет причиной снегопада. 

В середине ночи 10 декабря температура воздуха в городе перешла через 0 градусов, и она продолжит медленно повышаться. К вечеру столбики термометров покажут +3 градуса. 

В течение суток 11 декабря положительная температура также сохранится. Днем завтра начнется постепенное понижение температуры, а в ночь на 12 декабря придут отрицательные показатели. 

Осадков практически не будет, небольшой снег ожидается только в четверг. При этом продолжится усиление западного ветра. В среду и четверг подует максимальный северо-западный ветер 8-13 м/с. 

Снега все еще очень мало на этой неделе, но сейчас начинают просматриваться перспективы циклона к выходным дням. Если в атмосфере ничего серьезно за эти дни не поменяется, то уже в субботу мы сможем увидеть снег, который и на поверхности земли будет оставаться. Конечно, еще далеко до циклона, но последим за ним. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в петербурге, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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