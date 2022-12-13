В Петербурге у наркосбытчика изъяли более 2 килограммов конопли

В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга изъяли у наркосбытчика более 2 килограммов конопли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска в квартире дома 68 по Фарфоровскому посту у неработающего 37-летнего мужчины было изъято наркотическое вещество. Также в данной квартире был задержан 35-летний мужчина.

Согласно экспертизе, изъятое из квартиры вещество является коноплей массой более 2 килограммов.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Ранее в квартире на проспекте Стачек полицейские нашли более 400 граммов кокаина.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области