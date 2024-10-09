Тарифы на ЖКУ изменятся в Петербурге с 1 июля

В квитанциях изменения отразятся только в августе.

В Петербурге с 1 июля изменяются тарифы на ЖКУ. Это обусловлено нормами федерального законодательства, сообщили в Смольном.

В Северной столице это изменение является первым с декабря 2022 года. Более 2,5 лет часть тарифов (на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и услугу по обращению с отходами) не менялась. Плановые корректировки происходили с ценами на электроэнергию и природный газ.

В соответствии с принятыми решениями с 1 июля структура тарифов для населения выглядит так: теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) – 2425,79 руб./Гкал; водоснабжение и водоотведение – 42,42 руб./куб. м; газоснабжение – 9033,83 руб./1000 куб.м; электроснабжение (в домах с газовыми плитами) – 6,97 руб./кВт·ч; электроснабжение (в домах с электроплитами) – 5,22 руб./кВт·ч.; плата за услугу по обращению с ТКО – 9,82 руб./кв. м. Пресс-служба Смольного

Помимо этого, изменения коснутся платы за содержание жилого помещения: она составит 36,13 рублей за "квадрат". Плата устанавливается только для нанимателей помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда.

В квитанциях изменения отразятся только в августе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)