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В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС
Сегодня, 9:52
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nastya960

В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС

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Приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел (МВД) Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

В верхней части прав надпись "Водительское удостоверение" будет прописана трех языках – русском, английском и французском.

В ПТС отныне будет вносить данные о сроках гос.регистрации, технически допустимой массе автомобиля и количестве сидячих мест.

В свидетельство о регистрации ТС теперь будут писать мощность двигателя и таможенных ограничениях.

Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир колокольцев, водитель, водительские права, мвд, птс
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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