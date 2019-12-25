В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел (МВД) Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).
В верхней части прав надпись "Водительское удостоверение" будет прописана трех языках – русском, английском и французском.
В ПТС отныне будет вносить данные о сроках гос.регистрации, технически допустимой массе автомобиля и количестве сидячих мест.
В свидетельство о регистрации ТС теперь будут писать мощность двигателя и таможенных ограничениях.
Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.
Фото: Piter.tv
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