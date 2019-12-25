В России вступили в силу изменения в водительских правах и ПТС

Приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

В России вступил в силу приказ министра внутренних дел (МВД) Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

В верхней части прав надпись "Водительское удостоверение" будет прописана трех языках – русском, английском и французском.

В ПТС отныне будет вносить данные о сроках гос.регистрации, технически допустимой массе автомобиля и количестве сидячих мест.

В свидетельство о регистрации ТС теперь будут писать мощность двигателя и таможенных ограничениях.

Новые правила техосмотра в 2020 и 2021 году.

Фото: Piter.tv