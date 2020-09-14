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Трамвай №40 изменил маршрут из-за аварии на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 10:50
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Трамвай №40 изменил маршрут из-за аварии на Каменноостровском проспекте

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Маршрут изменили в 9:56 утра.

Утром в понедельник, 27 декабря, из-за сторонней аварии при съезде с Ушаковского моста на Каменный остров изменили движение трамвая №40, сообщили в "Горэлектротрансе".

В связи с этим трамваи следуют по маршруту до улицы Чапаева (со стороны улицы Кораблестроителей), далее через Гренадерский мост и Лесной проспект с выездом на свой маршрут. Со стороны Тихорецкого проспекта – по Сердобольской улице на Большой Сампсониевский проспект, Лесной проспект с выездом на свой маршрут.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, изменение маршрута, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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