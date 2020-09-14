Трамвай №40 изменил маршрут из-за аварии на Каменноостровском проспекте

Маршрут изменили в 9:56 утра.

Утром в понедельник, 27 декабря, из-за сторонней аварии при съезде с Ушаковского моста на Каменный остров изменили движение трамвая №40, сообщили в "Горэлектротрансе".

В связи с этим трамваи следуют по маршруту до улицы Чапаева (со стороны улицы Кораблестроителей), далее через Гренадерский мост и Лесной проспект с выездом на свой маршрут. Со стороны Тихорецкого проспекта – по Сердобольской улице на Большой Сампсониевский проспект, Лесной проспект с выездом на свой маршрут.

Фото: Piter.tv