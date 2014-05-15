Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в школе в Петербурге

В результате ее госпитализировали с повреждением капсулы селезенки в тяжелом состоянии.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту травмирования девочки в одной из петербургских школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, школьницу 2 октября ударил в живот одноклассник на проспекте Славы. В результате ее госпитализировали с повреждением капсулы селезенки в тяжелом состоянии в медицинское учреждение города. Ранее между ребятами не было конфликта.

Следователи уже проводят процессуальную проверку.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее председатель ведомства заинтересовался падением баскетбольного щита на школьника в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК РФ