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Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в школе в Петербурге
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Бастрыкин заинтересовался избиением девочки в школе в Петербурге

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В результате ее госпитализировали с повреждением капсулы селезенки в тяжелом состоянии.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту травмирования девочки в одной из петербургских школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, школьницу 2 октября ударил в живот одноклассник на проспекте Славы. В результате ее госпитализировали с повреждением капсулы селезенки в тяжелом состоянии в медицинское учреждение города. Ранее между ребятами не было конфликта. 

Следователи уже проводят процессуальную проверку. 

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее председатель ведомства заинтересовался падением баскетбольного щита на школьника в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, происшествия, школьница пострадала
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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