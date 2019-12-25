Из Петербурга 5 мая отправится вагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Из Петербурга 5 мая отправится вагон с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Товары первой необходимости были собраны при участии Комитета по социальной политике, ОНФ, волонтеров Всероссийского студенческого центра спасателей при университете МЧС, бизнесменов, жителей города.
Для жителей Донбасса собраны продукты и необходимые вещи, в том числе детское питание, предметы личной гигиены, вода, одежда – всего 50 тонн.
Вагон из Петербурга отправится в Москву, где будет сформирован гуманитарный "Поезд помощи" от регионов РФ.
Фото: Piter.tv (архив)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все