Из Петербурга 5 мая отправится вагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса

Вагон из Петербурга отправится в Москву, где будет сформирован гуманитарный "Поезд помощи" от регионов РФ.

Из Петербурга 5 мая отправится вагон с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Товары первой необходимости были собраны при участии Комитета по социальной политике, ОНФ, волонтеров Всероссийского студенческого центра спасателей при университете МЧС, бизнесменов, жителей города.

Для жителей Донбасса собраны продукты и необходимые вещи, в том числе детское питание, предметы личной гигиены, вода, одежда – всего 50 тонн.

Вагон из Петербурга отправится в Москву, где будет сформирован гуманитарный "Поезд помощи" от регионов РФ.

Фото: Piter.tv (архив)