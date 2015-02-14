Ильинский храм в Красногвардейском районе отметил престольный праздник

Митрополит Варсонофий возглавил литургию в старинном петербургском храме.

Глава Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт поздравил жителей с престольным праздником Ильинского храма, где 2 августа Божественную литургию совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Хорт отметил историческую значимость храма, построенного рядом с Охтинским пороховым заводом. Он подчеркнул, что храм Пророка Илии на протяжении веков остается важным духовным центром района.

Особое внимание было уделено связи храма с историей порохового производства и Воздушно-десантных войск, поскольку Пророк Илья считается их небесным покровителем. Храм пережил все исторические перипетии и сохранил свое значение для жителей района.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор.

Фото: Telegram / Андрей Хорт