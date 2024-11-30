В Петербурге подвели итоги регионального этапа ежегодного чемпионата "Профессионалы"

В стенах колледжа соревновались будущие архитекторы и каменщики, а также мастера цифровых специальностей.

В Санкт-Петербурге подвели итоги регионального этапа ежегодного чемпионата "Профессионалы". Одной из центральных площадок конкурса профессионального мастерства стал "Колледж Метростроя". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В стенах колледжа соревновались будущие архитекторы и каменщики, а также мастера цифровых специальностей. Участники чемпионата должны были проявить не только знание теории, но и практические навыки.

В число лучших каменщиков вошел Егор Никитин – он показал своё мастерство в номинации "Кирпичная кладка"

Во время своего обучения у меня была учебная практика по каменной кладке, преподаватели разглядели во мне какой-то потенциал и сказали: "Не желаете ли вы поучаствовать в данном конкурсе?" Ну я и согласился. Трудно ли было? Конкурс проходил три дня, два дня по 7 часов, один по 4. Эти все дни мы клали кирпичи, резали их и занимались нелегкой работой. Егор Никитин, студент Академии управления городской средой, градостроительства и печати

Лучшие участники чемпионата в будущем получат возможность продолжить соревнование на межрегиональном и федеральном уровнях.

Также восьмиклассник строительного класса в Петербурге стал победителем чемпионата "Профессионалы".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"