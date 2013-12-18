Греф: Искусственный интеллект может дать дополнительный 1% к ВВП РФ уже в 2025 году

По его словам, фундамент для отраслевого внедрения технологии в России за три года реализации федерального проекта по ИИ уже заложен, а движущие факторы для этой сферы, такие как кадры, исследования, регуляторика и другие, достаточно развились.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) может дать дополнительный прирост ВВП России на 1% уже в 2025 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава Сбербанка подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики позволит в 5-7 раз увеличить такие показатели, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность.

По его словам, фундамент для отраслевого внедрения технологии в России за три года реализации федерального проекта по ИИ уже заложен, а движущие факторы для этой сферы, такие как кадры, исследования, регуляторика и другие, достаточно развились.

Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях. Стоимость ИИ стремительно падает, а его возможности быстро растут. К слову, число параметров крупнейшей в мире нейросети за два года выросло в 30 тысяч раз и уже сравнялось с количеством нейронных связей в мозге обезьяны. Поэтому можно сказать, что мы уже на пороге драматического роста влияния, которое ИИ будет оказывать на нашу жизнь. Герман Греф, глава Сбербанка

Сам Сбербанк ждет, что его доходы от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году могут превысить 200 миллиардов рублей, говорил ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин. При этом финансовый эффект от искусственного интеллекта в банке в 2021 году составил 205 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv