Петербургского инженера подозревают в развращении малолетних

Инциденты произошли в 2015-2016 году.

Петербургский инженер подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных в 2015-2016 году. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что в один из дней с 1 по 31 декабря 2016 года, находясь в квартире на 5-м Предпортовом проезде, подозреваемый 1980 года рождения совершил развратные действия в отношении Т. 2004 года рождения (на момент совершения было 12 лет).

Также в период с 1 октября по 30 ноября 2015 года, находясь в той же квартире, он совершил развратные действия в отношении О. 2002 года рождения (на момент совершения было 13 лет).

Подозреваемый был задержан, изобличен и дал признательные показания в вышеуказанных преступлениях. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

Ранее петербуржец обвинил знакомого в совершении развратных действий в отношении двухлетней дочери.

Фото: Piter.tv