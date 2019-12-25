К декабрю 2023 года объем инвестиций в Петербург составил триллион рублей

Знаковый инвестор для города – банк ВТБ.

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" заявил, что за 11 месяцев 2023 года объем инвестиций в Петербург составил триллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 7 декабря.

По словам градоначальника, работа по привлечению инвесторов и создание для них благоприятных условий являются важнейшими направлениями деятельности правительства Северной столицы. Знаковый инвестор для города – банк ВТБ, при его участии построены ЗСД, новый терминал и инфраструктура Пулково, а сейчас ведутся работы на Широтной магистрали.

Объем инвестиций за первые III квартала увеличился почти на 11%.

Это говорит об одном – город сохраняет инвестиционную привлекательность. Мы поддерживаем справедливую налоговую нагрузку. Разрабатываем и внедряем новые инвестиционные механизмы. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что бюджет Петербурга за 2023 год пополнился на триллион рублей. 97% поступлений в казну города – платежи бизнеса и жителей в виде налогов, арендных и других обязательных платежей. Остальные 3,5% или 35 млрд рублей – межбюджетные трансферы.

Фото: Piter.TV