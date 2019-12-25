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В Ленобласти запустили онлайн-карту дорожных работ
Сегодня, 8:02
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В Ленобласти запустили онлайн-карту дорожных работ

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В этом году в порядок приводят почти 20 участков.

В Ленобласти создали интерактивную карту, на которой отмечены ремонтные работы на дорогах. Сервис отображает информацию о  сроках проведения реконструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Ленавтодор".

На данный момент онлайн-карта показывает, что в этом году работы ведутся почти на 20 участках. Более того, пользователи приложения могут узнать, что конкретно ремонтируется на указанной локации. Для этого достаточно посмотреть на специальные обозначения. 

Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в будущем карта расширится, сюда войдут и данные из Петербурга. Единая цифровая площадка позволит водителям планировать свой маршрут более точно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург получит из федерального бюджета 900 млн рублей на ремонт дорог. 

Фото: Piter.tv

Теги: интерактивные карты, ленавтодор, пробки, реконструкция дорог, ремонт дорог
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
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Минус
Наумов Николай
Сегодня 9:50

Карту долгостроев Ленинградской облассти создать давно пора. Причем не соаетских а новейших, уже губернатора Дрозденко  ну и того, стотдо него был. Как это вообще происходит? Госудаство дает деньги нна новую сад иди школу их строят на 60% и бросают. Это просто верх некомпетентности и разгельдяйста на грани преступления!  Вот за что надо спросить.

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