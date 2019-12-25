В Ленобласти запустили онлайн-карту дорожных работ

В этом году в порядок приводят почти 20 участков.

В Ленобласти создали интерактивную карту, на которой отмечены ремонтные работы на дорогах. Сервис отображает информацию о сроках проведения реконструкций. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Ленавтодор".

На данный момент онлайн-карта показывает, что в этом году работы ведутся почти на 20 участках. Более того, пользователи приложения могут узнать, что конкретно ремонтируется на указанной локации. Для этого достаточно посмотреть на специальные обозначения.

Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в будущем карта расширится, сюда войдут и данные из Петербурга. Единая цифровая площадка позволит водителям планировать свой маршрут более точно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург получит из федерального бюджета 900 млн рублей на ремонт дорог.

Фото: Piter.tv