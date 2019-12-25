Иностранец фотографировал важную инфраструктуру завода во Всеволожске

В Ленинградской области росгвардейцами задержан иностранец, фотографировавший критически важную инфраструктуру предприятия во Всеволожске. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.
На территории завода во Всеволожске 22-летний работник подрядной организации осуществлял фотосъемку с разных ракурсов расположенных на территории предприятия газораспределительной станции, газовой котельной, а также путей подхода к ним.
Было установлено, что у уроженца одной из среднеазиатских республик отсутствует регистрация, что является нарушением режима пребывания в РФ.
Фото: Росгвардия
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