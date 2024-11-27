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В Петербурге названия получат безымянные зеленые зоны
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В Петербурге названия получат безымянные зеленые зоны

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Изменения не уменьшат и не увеличат их площадь.

Депутаты петербургского парламента обсудили инициативу о присвоении названий безымянным зеленым зонам города. Все присутствующие поддержали законопроект, он принят в первом чтении, пишет 27 ноября Neva.Today

По словам председателя комиссии по хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Алексея Сухенко, изменения не уменьшат и не увеличат площадь зеленых зон. В частности, в Северной столице появятся скверы Сергия Радонежского, Михаила Боброва и Юрия Кнорозова. 

Помимо этого, в память о героическом сопротивлении Петербурга создадут аллею в честь Ленинградских зенитчиц, сквер Слепых слухачей и парк Городов-Героев. 

Ранее на Piter.TV: жители Красногвардейского района выбрали название для нового сквера. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: закс петербурга, зеленые зоны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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