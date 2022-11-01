Холера в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2023: симптомы и профилактика заболевания

Эксперты рассказали, как не заразиться опасной инфекцией.

В одной из гостиниц Тамбовской области 20 июля у приезжего из Индии обнаружили кишечную инфекцию. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Врачи взяли анализы и выявили холероподобный возбудитель. Пациента госпитализировали в специальное медицинское учреждение. Позже доктора Ленобласти проверили на холеру еще трех контактных человек. Как выяснилось, клинические проявления болезни у них отсутствуют.

Редакция Piter.TV узнала у экспертов, чем опасна холера, при каких условиях ей можно заразиться в Петербурге и Ленобласти и что делать, чтобы не заболеть.

Что такое холера

Холера – особо опасная инфекция, сопровождающаяся тяжелой диареей, многократной рвотой и сильным обезвоживанием. Ее вызывает бактерия Vibrio cholerae, чаще всего попадающая в организм человека с зараженными продуктами питания или водой.

Симптомы холеры

Распознать заболевание и отличить его от других можно, если знать основные симптомы.

Начинается холера внезапно. Жалобы больных почти всегда связаны с дегидратацией (потерей и недостатком жидкости в организме): их беспокоит жажда, сухость во рту, осиплость голоса, ухудшение аппетита, тошнота, рвота, вялость, слабость, адинамия, обильный водянистый стул. При этом боли нет — только урчание и неприятные ощущения в области пупка. Язык становится сухим и покрывается плотным налетом белого цвета. Упругость и эластичность кожи снижаются, слизистые покровы бледнеют. Уменьшается количество выделяемой мочи (олигурия), появляются судороги мышц. Отличить холеру от другой кишечной инфекции помогают следующие признаки: рвота напоминает мутновато-белую воду, ее объем и частота увеличиваются, запах отсутствует. Сами позывы не сопровождаются напряжением и тошнотой. Стул постепенно приобретает вид "рисовой воды". Надежда Басова, врач-инфекционист

Фото: предоставлено специалистом

Профилактика холеры

По словам эксперта, снизить риск заражения холерой очень легко. Для этого нужно соблюдать ряд простых правил:

употреблять только ту воду, в качестве которой вы уверены. Не пить из рек, озер, бассейнов и фонтанов. Не использовать лед из некипяченой воды;

чаще мыть руки с мылом, особенно перед едой;

есть только ту пищу, которая прошла качественную термическую обработку: отказаться от сырых морепродуктов, мыть овощи, фрукты и очищать их от кожуры;

выполнять акты дефекации в отведенных для этого местах. После посещения уборной обязательно воспользоваться мылом.

Условия распространения холеры

Вспышка холеры в Северной столице и Ленобласти возможна, но при определенных условиях. О главных из них рассказала врач-инфекционист и паразитолог инфекционной клиники ID-Clinic Светлана Звонцова.

Во-первых, инфекция передается через питьевую воду или пищу, которая загрязнена холерным вибрионом. Если система водоснабжения в городе не будет обеспечивать достаточную очистку и обеззараживание, то это может привести к распространению заболевания. Во-вторых, отсутствие или недостаточность системы канализации в некоторых случаях способствует заражению питьевой воды или окружающей среды холерными бактериями. Другая причина — плохая гигиена и санитарные условия: грязные руки, неправильная обработка пищи могут привести к распространению инфекции в популяции. Перенаселенность и неблагополучные условия проживания также повышают возможность заражения. Для предотвращения вспышки холеры в Санкт-Петербурге и Ленобласти важно обеспечить чистоту и обеззараживание воды, улучшить системы канализации, обучать население правилам гигиены, проводить регулярные мониторинговые обследования наличия болезни и наблюдать за носителями. Светлана Звонцова, врач-инфекционист и паразитолог инфекционной клиники ID-Clinic

Фото: предоставлено специалистом

Эксперт также отметила, что болезнь может стремительно прогрессировать. Восприимчивость к заболеванию – 100%. Человек, источник инфекции, наиболее опасен в первую неделю. Он может распространять холерный вибрион, но сам не проявлять симптомов болезни. При заражении происходит быстрая потеря организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания. Одни из самых страшных последствий холеры — гиповолемический шок (сгущение крови) и смерть.

Бояться ли холеры в 2023 году

В современной России холера – это не самая популярная инфекция. Но единичные завозные случаи все же зафиксированы. Выход из ситуации прост: важно соблюдать меры профилактики, которые помогут уберечь себя, близких и окружающих людей.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Фото: pxhere